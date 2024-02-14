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Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,6 т.
Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин отказался делать совместную фотографию с россиянином Анваром Аллахьяровым на награждении на чемпионате Европы, который проходил в столице Румынии. 25-летний уроженец Волновахи завоевал на турнире серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, а Аллахьяров довольствовался "бронзой".

Победителем стал представитель Азербайджана Мурад Маммадов. Еще одним бронзовым призером стал болгарин Эдмонд Назарян.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Во время торжественной церемонии фотограф предложил всем спортсменам собраться вместе, чтобы сделать памятный снимок. Грушин отказался присоединяться к атлетам из Болгарии и Азербайджана, так как рядом с ними стоял "нейтральный атлет" из Дагестана.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Отметим, что Грушин является воспитанником киевского областного лицея-интерната физической культуры и спорта и СДЮШОР им. Г. Г. Узуна (Мариуполь). В августе 2015 года в Сараево стал чемпионом мира среди кадетов.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

В ноябре 2018 года в Бухаресте завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U23. В начале апреля 2022 года завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Будапеште.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Александр в июне 2020 года женился на Алине Акобия, которая является известной украинской борчихой.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от совместной фотографии и рукопожатия со спортсменами из России и Беларуси на континентальном первенстве в Бухаресте.

Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Наш соотечественник, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 87 килограмм, получив медаль, покинул пьедестал почета.

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