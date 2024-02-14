Украинец стал вице-чемпионом Европы и показал на награждении отношение к россиянам. Фотофакт

Украинский борец греко-римского стиля Александр Грушин отказался делать совместную фотографию с россиянином Анваром Аллахьяровым на награждении на чемпионате Европы, который проходил в столице Румынии. 25-летний уроженец Волновахи завоевал на турнире серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, а Аллахьяров довольствовался "бронзой".

Победителем стал представитель Азербайджана Мурад Маммадов. Еще одним бронзовым призером стал болгарин Эдмонд Назарян.

Во время торжественной церемонии фотограф предложил всем спортсменам собраться вместе, чтобы сделать памятный снимок. Грушин отказался присоединяться к атлетам из Болгарии и Азербайджана, так как рядом с ними стоял "нейтральный атлет" из Дагестана.

Отметим, что Грушин является воспитанником киевского областного лицея-интерната физической культуры и спорта и СДЮШОР им. Г. Г. Узуна (Мариуполь). В августе 2015 года в Сараево стал чемпионом мира среди кадетов.

В ноябре 2018 года в Бухаресте завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U23. В начале апреля 2022 года завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Будапеште.

Александр в июне 2020 года женился на Алине Акобия, которая является известной украинской борчихой.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от совместной фотографии и рукопожатия со спортсменами из России и Беларуси на континентальном первенстве в Бухаресте.

Наш соотечественник, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 87 килограмм, получив медаль, покинул пьедестал почета.

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