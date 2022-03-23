Испанский стыд. Россия решила проводить свои чемпионаты мира, став посмешищем в сети

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские соревнования с участием иностранных спортсменов будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы. В Министерстве уже готовится обновленный календарь.

Планируется, что в ряде стартов смогут принимать участие атлеты из-за рубежа. Статус чемпионата мира и Европы должны обеспечить "сохранение уровня социальных гарантий отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий", – сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

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Российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя такое решение своих чиновников. Фанаты называют это каким-то сюром, отмечая, что им стыдно от происходящего на родине.

Кое-кто с сарказмом предлагает тогда приравнять по статусу "Ладу-Калину" к Mercedes, процессор "Байкал" приравнять к Intel, Рогозина приравнять к Илону Маску. А сырному продукту из пальмового масла придать статус пармезана.

Некоторые шутят, что теперь участие в турнире представителей из Беларуси будет означать чемпионат Европы, а спортсмена из Эритреи (Африка) – чемпионат мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций в адрес своего президента после решения Совета Евролиги отстранить все российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22.

Фанаты со злым сарказмом благодарят "деда за победу", понимая, что именно Путин виноват в полной спортивной изоляции их страны.

Также фанаты обвинили Путина в цинизме после лицемерного выступления на фейковом "концерте" в Москве. ​

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