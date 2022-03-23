В России Путина назвали "старым маразматиком" после отстранения РФ от Евролиги и Еврокубка

Максим Иншаков
Баскетбол
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Владимир Путин
nosound
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Российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций в адрес своего президента после решения Совета Евролиги отстранить все российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22. ЦСКА, УНИКС и "Зенит" не смогут продолжить свое участие в турнире. Все результаты матчей с участием российских команд в нынешнем сезоне будут аннулированы.

Фанаты со злым сарказмом благодарят "деда за победу", понимая, что именно Путин виноват в полной спортивной изоляции их страны.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
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Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

"Я не пойму неужели всех так наклонили, что боитесь высказать свое мнение, неужели не понятно, что старый маразматик это проста станок по наклонению русского народа! Не может быть столько мазохистов в такой огромной вполне образованной стране", – пишет один из пользователей.

Комментарии болельщиков

Другие считают, что это очередной "прорыв", "рывок" и вскоре страна откатится в развитии к 30-м годам.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские болельщики обвинили Путина в цинизме после лицемерного выступления на фейковом "концерте" в Москве. ​

Путин на митинге

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