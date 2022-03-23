В России Путина назвали "старым маразматиком" после отстранения РФ от Евролиги и Еврокубка

Российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций в адрес своего президента после решения Совета Евролиги отстранить все российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22. ЦСКА, УНИКС и "Зенит" не смогут продолжить свое участие в турнире. Все результаты матчей с участием российских команд в нынешнем сезоне будут аннулированы.

Фанаты со злым сарказмом благодарят "деда за победу", понимая, что именно Путин виноват в полной спортивной изоляции их страны.

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"Я не пойму неужели всех так наклонили, что боитесь высказать свое мнение, неужели не понятно, что старый маразматик это проста станок по наклонению русского народа! Не может быть столько мазохистов в такой огромной вполне образованной стране", – пишет один из пользователей.

Другие считают, что это очередной "прорыв", "рывок" и вскоре страна откатится в развитии к 30-м годам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские болельщики обвинили Путина в цинизме после лицемерного выступления на фейковом "концерте" в Москве. ​

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