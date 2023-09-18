'Горит наша САУ...' Предатель Украины Карякин попал под обстрел и пожаловался на 'очень страшное зрелище'

Чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и чемпион мира по блицу (2016) Сергей Карякин попал под обстрел в Украине, войну с которой он активно поддерживает. Предатель нашей страны, который в 2016 году получил паспорт РФ, присоединился к оккупантам на Запорожском направлении, где едва не был убит.

Об этом уроженец Симферополя Карякин рассказал в своем Telegram-канале "Карякин. Zа спорт". Ярый поклонник кремлевского диктатора Владимира Путина и приспешник его режима признался, что испытал страх во время удара по российским позициям со стороны воинов Вооруженных сил Украины.

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"Запорожское направление. Встречаемся с военными в условленном месте, пересаживаемся к ним в машину и выезжаем на передовые позиции. По дороге видим, как горит наш САУ, в которую примерно полчаса назад был прилет (слава Богу, экипаж жив). В этот момент по рации приходит сообщение "осторожно, опасность ракетного удара"! Секунд через 20 в 100 метрах от нас разрываются кассетные боеприпасы. Завораживающее, но очень страшное зрелище…" – написал шахматист.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал в поддержку войны и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ. 2-го июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин выдал бред о пропаганде в западных странах, где граждане якобы "не могут критически мыслить и анализировать".

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