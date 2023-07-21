Бывший чемпион мира в быстрых шахматах Сергей Карякин выразил абсурдное мнение о том, что на Западе люди верят исключительно средствам массовой информации. Уроженец Симферополя, который в 2016 принял гражданство страны-агрессорки, при этом забыл о пропагандистской машине в России.

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В интервью информационному агентству РИА "Новости", которое активно принимают участие в распространении лжи и фейков, ярый фанат диктатора Владимира Путина заявил, что европейцы не умеют критически мыслить. Он также добавил, что в западных странах есть "отклонения".

"Помимо каких-то, так скажем, "отклонений", они, к сожалению, очень доверяют СМИ. Не могут критически мыслить и анализировать. Им сказали: "Россия – агрессор", вот они будут верить и с пеной у рта отстаивать. Хотя, когда говоришь, что Украина перед этим восемь лет обстреливала Донбасс, смотрят на тебя и не понимают, о чем речь. Они пока что воспринимают только одну точку зрения. Надеюсь, правда будет просачиваться", – сказал Карякин.

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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