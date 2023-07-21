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Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об "отклонениях" на Западе, где "не могут критически мыслить"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,4 т.
Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об 'отклонениях' на Западе, где 'не могут критически мыслить'

Бывший чемпион мира в быстрых шахматах Сергей Карякин выразил абсурдное мнение о том, что на Западе люди верят исключительно средствам массовой информации. Уроженец Симферополя, который в 2016 принял гражданство страны-агрессорки, при этом забыл о пропагандистской машине в России.

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В интервью информационному агентству РИА "Новости", которое активно принимают участие в распространении лжи и фейков, ярый фанат диктатора Владимира Путина заявил, что европейцы не умеют критически мыслить. Он также добавил, что в западных странах есть "отклонения".

Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об "отклонениях" на Западе, где "не могут критически мыслить"
Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об "отклонениях" на Западе, где "не могут критически мыслить"

"Помимо каких-то, так скажем, "отклонений", они, к сожалению, очень доверяют СМИ. Не могут критически мыслить и анализировать. Им сказали: "Россия – агрессор", вот они будут верить и с пеной у рта отстаивать. Хотя, когда говоришь, что Украина перед этим восемь лет обстреливала Донбасс, смотрят на тебя и не понимают, о чем речь. Они пока что воспринимают только одну точку зрения. Надеюсь, правда будет просачиваться", – сказал Карякин.

Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об "отклонениях" на Западе, где "не могут критически мыслить"

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

Чемпион мира, предавший Украину, выдал бред об "отклонениях" на Западе, где "не могут критически мыслить"

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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