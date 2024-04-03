'Газпром' 'кинул' Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

"Газпром" отказался продлевать контракт с Олимпийским комитетом России (ОКР), сообщает "Рейтинг букмекеров" со ссылкой на годовую отчетность ОКР. В пояснительной записке к отчетности причиной называется неопределенность с допуском российской команды к Олимпиаде в Париже.

Также это объясняется санкциями, которые были введены в отдельные секторы российской экономики.

"Из-за этого партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты. Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО "Газпром" на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО "Газпром" подписан не был", – говорится в записке.

При этом в течение первых семи месяцев ОКР рекламировал "Газпром". Компания оценила свои расходы по этой статье в 35,35 млн рублей (~ $380 000). По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей (~ $7,42 млн). За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей (~ $23 млн).

Российские болельщики в комментариях удивляются, почему "Газпром" до сих пор финансирует "Зенит".

"Газпром" ОКР "кинул", а "Зенит" и СКА нет. А ведь газ и нефть не в Питере добывают. Выходит Питер главнее важнее и т.д. и т.п. России, это как?"", "Ну, вот и все. Внутренние старты со значительными призовыми с нового сезона - уже фантастика", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об исключении Олимпийского комитета России (ОКР) из своего состава. Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины.

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