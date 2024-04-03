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"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,5 т.
'Газпром' 'кинул' Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

"Газпром" отказался продлевать контракт с Олимпийским комитетом России (ОКР), сообщает "Рейтинг букмекеров" со ссылкой на годовую отчетность ОКР. В пояснительной записке к отчетности причиной называется неопределенность с допуском российской команды к Олимпиаде в Париже.

Также это объясняется санкциями, которые были введены в отдельные секторы российской экономики.

"Из-за этого партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты. Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО "Газпром" на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО "Газпром" подписан не был", – говорится в записке.

"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

При этом в течение первых семи месяцев ОКР рекламировал "Газпром". Компания оценила свои расходы по этой статье в 35,35 млн рублей (~ $380 000). По итогам 2023 года ОКР зафиксировал чистую прибыль в размере 686,9 млн рублей (~ $7,42 млн). За 2022 год прибыль была втрое выше – 2,14 млрд рублей (~ $23 млн).

"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

Российские болельщики в комментариях удивляются, почему "Газпром" до сих пор финансирует "Зенит".

"Газпром" ОКР "кинул", а "Зенит" и СКА нет. А ведь газ и нефть не в Питере добывают. Выходит Питер главнее важнее и т.д. и т.п. России, это как?"", "Ну, вот и все. Внутренние старты со значительными призовыми с нового сезона - уже фантастика", – пишут юзеры.

"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт
"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт
"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт
"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт
"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт
"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об исключении Олимпийского комитета России (ОКР) из своего состава. Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины.

"Газпром" "кинул" Олимпийский комитет России, отказавшись продлевать контракт

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