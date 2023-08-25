Рекорд сезона: украинка Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчух завоевала серебряную медали чемпионата мира, который в эти дни проходит в венгерской столице Будапеште. Наша соотечественница принесла первую награду стране на первенстве планеты.

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28-летняя спортсменка стала второй в секторе для тройного прыжка. С первой же попытки украинка достигла отметки в 15 метров и захватил лидерство, показав при этом свой лучший результат нынешнего сезона.

Последующие попытки не позволили Марине улучшить результат, а вот венесуэлке Юлиане Рохас в последнем прыжке удалось превзойти Бех-Романчук на 8 сантиметров и взять "золото". Третье место заняла кубинка Лейанис Перес Эрнандес, которая прыгнула на 14 метров 96 сантиметров.

Ранее Марина не смогла пройти квалификацию в прыжках в длину на ЧМ-2023. Украинка трижды совершила заступы и не пробилась в финал. Бех подала протест на работу электроники, однако он был отклонен.

В июне украинская легкоатлетка одержала победу в тройном прыжке на Европейских играх-2023, показав результат в 14 метров 58 сантиметров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разговоре с нашим сайтом Марина Бех-Романчук рассказала о донатах на ВСУ и чувствует ли усталость Европы от войны в Украине.

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