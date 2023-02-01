''Эти ''невиновные российские спортсмены'' убивают украинцев''. Гераскевич – о ликвидации Увицкого на войне в Украине

Знаменитый украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал ликвидацию Сергея Увицкого. Генеральный секретарь Федерации каратэ киокушин России (ФКР) был уничтожен Вооруженными силами Украины.

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Оккупанту, который воевал против нашей страны на Донбассе, был 41 год.

"МОК пытается найти пути возвращения российских/белорусских спортсменов, то есть сегодня эти "невиновные спортсмены" убивают украинцев, а завтра объединяются с цивилизованным миром на соревнованиях", - написал Гераскевич у себя в Twitter.

Кроме того наш атлет разместил цитату из пресс-релиза ФКР, где пишется, что "Увицкий отправился в зону СВО в защиту нашей Родины".

"Интересно, а кто нападает на их "родину"?" – написал скелетонист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что готов рассмотреть возвращение атлетов РФ и РБ на международные старты. Снятия бана с российских и белорусских спортсменов поддержал и глава МОК Томас Бах.

Это вызвало бурную реакцию со стороны мирового сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский позвал Баха в Бахмут на Донетчине, который продолжают уничтожать оккупанты, чтобы тот увидел, что делают россияне с Украиной.

В свою очередь Польша предложила способ, как не пустить Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024.

Гераскевич 11 февраля вышел на саночную трассу Олимпиады-2022 с плакатом "Нет войне в Украине".

Этот поступок вызвал истерику в Государственной думе России.

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