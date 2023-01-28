Президент МОК поддержал РФ. Условия возвращения россияне назвали ''позором'' и ''издевательством''

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Глава МОК заявил, что отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

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По мнению Баха, миссия МОК состоит в том, чтобы собрать вместе спортсменов со всего мира

"Это особый символ Олимпийских игр. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Играх-2024 в Париже", – приводит слова Баха Spiegel.

Глава МОК добавил, что солидарность с украинскими спортсменами сохраняется.

"Но отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта", – сказал Бах.

Президент МОК уточнил, что возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты все еще находится "в стадии обсуждения".

Российские болельщики посчитали унижением, требование от них высказаться против войны, а также участвовать в соревнованиях под белым флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, допустившего участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 в Париже.

Глава государства пригласил президента МОК в Бахмут на Донетчине, который продолжают уничтожать оккупанты, чтобы тот увидел, что делают россияне с Украиной.

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