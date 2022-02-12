Поступок украинского спортсмена на Олимпиаде-2022 вызвал истерику в Госдуме

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов резко отреагировал на решение украинского секелетониста Владислава Гераскевича, после своего заезда на Олимпиаде-2022 в Китае показать плакать с надписью "No War in Ukraine" ("Нет войне на Украине"). Этот поступок нашего соотечественника вызвал настоящую истерику у российского парламентария.

Комментируя ситуацию, Милонов заявил, что 23-летнего киевлянина необходимо отстранить от Олимпийских игр-2022.

"Мне кажется, что украинский спортсмен послушал очередной бред Зеленского и испугался чего-то. Спорт должен быть вне политики! Конечно, его надо отстранить от Олимпиады, потому что он нарушил жесткое правило проведения Олимпийских игр. Делайте свои заявления где угодно, но не там, где проводятся спортивные мероприятия, и спортсмены соревнуются не по политическому принципу, а по спортивному", — цитирует Милонова Metaratings.ru.

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Российский депутат считает, что зрители смотрят Олимпиаду ради спорта, а не "чтобы оценивать оскорбительные или неоскорбительные заявления".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гераскевич после третьего заезда на Олимпиаде-2022 в Китае вышел на трассу с плакатом, на котором на сине-желтом фоне был написан призыв не начинать войну в Украине.

Спортсмен повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Объясняю свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав сакцентировал, что он за мир в стране, и как и все никто не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.