Бывший чемпион в супертяжелом весе Николай Валуев оскорбительно высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с призывом об олимпийском перемирии. Депутат Государственной думы цинично назвал неуместными подобные предложения.

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал Макрона лягушатников, а также выступил с нелепым предложением к Макрону, который якобы должен потребовать от Украины и Израиля прекращения огня.

"Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!" – сказал Валуев.

Главарь Кремля Владимир Путин не менее лицемерно прокомментировал слова Макрона. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой.. В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!