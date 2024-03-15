'Что это за условия?!' В РФ устроили истерику из-за того, что МОК относится к россиянам 'не как к нормальным людям'

Российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в дикое возмущение из-за условий допуская спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года. Приспешница режима Владимира Путина обозвала сумасшедшими тех, кто согласиться выступать в Париже под нейтральным флагом.

Об этом Тарасова в истерике заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) относится к россиянам не как к нормальным людям, а также с пафосом рассказала о якобы огромном значении РФ для мирового спорта.

"А кто поедет тогда? Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала! Что это за условия? Это условия не для нормальных людей! МОК бы постыдился! Это страна, которая своими победами украшала Олимпийские игры на протяжении десятилетий. Это страна называется Россия! И это мы!" – сказала Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному Ирина Роднина подтвердила наличие в России проблем с употреблением спортсменами запрещенных веществ, но обвинила международные организации в несправедливых санкциях в отношении атлетов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

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