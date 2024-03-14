Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подтвердила наличие в России проблем с употреблением спортсменами запрещенных веществ. При этом депутатка Государственной думы назвала издевательством отстранение представителей РФ от международных соревнований после полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину.

Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. Бывшая фигуристка выдала бред о том, что бузе российских спортсменов многие соревнования теряют в зрелищности, а главное – им не хватает "денег и качества". Кроме того, она обвинила "недружественный Запад" и Международный олимпийский комитета (МОК) в предвзятом отношении к РФ.

"Мы дали повод, чтобы нас обложил санкциями МОК, но сколько можно?! Мы достаточно выплатили за свои промахи. У нас действительно были и есть проблемы с допингом, но Россия не заслуживает такого, что творят МОК и весь недружественный Запад. Конечно, пройдет время и, возможно, они совсем иначе будут говорить. Но без России многим спортивным организациям плохо — им не хватает денег и качества", – сказала Винер.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало международные федерации не посылать своих спортсменов на так называемые Игры дружбы, которые в сентябре состоятся в России и куда цинично пригласили украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

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