newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку "СВО"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
7,7 т.
Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку 'СВО'

Чемпионка мира по фехтованию среди юниоров в командном первенстве Валерия Кобзева не сможет выступить на чемпионате Европы, который пройдет 16-18 июня в Пловдиве. 22-летняя уроженка Новосибирска была исключена Международной федерации фехтования (FIE) из списка допущенных спортсменов из РФ.

Видео дня
Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку "СВО"

Причиной такого решения стала поддержка Кобзевой полномасштабного вторжения России в Украину. Фехтовальщица неоднократно поддерживала посты ЦСКА, в которых одобрялась война в Украине, а также содержались символы V и Z.

Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку "СВО"

Всего до континентального первенства в Болгарии допущено пять фехтовальщиц из РФ: Артем Саркисян, Яна Бекмурзова Полина Хаертдинова - шпага; Алена Лисина, Анна Смирнова - сабля.

Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку "СВО"

На Евро-2023 будет разыграно 6 комплектов наград (в сабле, шпаге и рапире среди мужчин и женщин).

Чемпионку мира из России настигла карма за поддержку "СВО"

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE изменила правила начисления олимпийских очков, после того, как россиян и белорусов не допустили на Европейские игры. В результате этого решения, очки, набранные на чемпионате Европе в Пловдиве, пойдут в счет олимпийской квалификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!