Чемпионка мира по фехтованию среди юниоров в командном первенстве Валерия Кобзева не сможет выступить на чемпионате Европы, который пройдет 16-18 июня в Пловдиве. 22-летняя уроженка Новосибирска была исключена Международной федерации фехтования (FIE) из списка допущенных спортсменов из РФ.

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Причиной такого решения стала поддержка Кобзевой полномасштабного вторжения России в Украину. Фехтовальщица неоднократно поддерживала посты ЦСКА, в которых одобрялась война в Украине, а также содержались символы V и Z.

Всего до континентального первенства в Болгарии допущено пять фехтовальщиц из РФ: Артем Саркисян, Яна Бекмурзова Полина Хаертдинова - шпага; Алена Лисина, Анна Смирнова - сабля.

На Евро-2023 будет разыграно 6 комплектов наград (в сабле, шпаге и рапире среди мужчин и женщин).

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE изменила правила начисления олимпийских очков, после того, как россиян и белорусов не допустили на Европейские игры. В результате этого решения, очки, набранные на чемпионате Европе в Пловдиве, пойдут в счет олимпийской квалификации.

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