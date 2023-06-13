Чемпионка ОИ из РФ высокомерно заявила, что без России 'все скатывается во всех направлениях'

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала нынешнюю ситуацию в мировом фигурном катании катастрофической из-за отстранения российских спортсменов. Бывшая депутатка Государственной думы добавила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никуда не денется и вернет атлетов из РФ к Олимпиаде-2026.

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Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. Бывшая фигуристка таким образом отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян от соревнований. Она отметила, что РФ приносит в этот зимний вид спорта "столько внимания и денег".

"Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. ISU не могли отменить ограничения сейчас, но к Олимпиаде они точно смогут пропустить россиян на турниры. Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов? Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях", – сказала Роднина.

Решение ISU отказаться от возвращения в свои турниры россиян вызвало у них настоящую истерику. Известный тренер Татьяна Тарасова обвинила союз в том, что у представителей РФ "отняли надежду".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр-2002 Илья Авербух пожаловался на то, что в ISU не расстроены тем, что российские спортсмены не принимают участия в его соревнованиях.

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