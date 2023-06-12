'Отняли надежду. Это преступление': в России закатили истерику из-за отстранения фигуристов

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решению Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от соревнований. Она назвала утверждение новых санкций преступлением против страны-агрессора, фигурное катание которой пытаются уничтожить.

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Об этом Тарасова заявила порталу Sport24. Она добавила, что ISU якобы принял преступное решение и "отнял даже надежду" у россиян на участие в международных турнирах.

"Они хотят разрушить наше фигурное катание, но им нечем нас заменить. У нас отняли даже надежду, но мы не разрушимся. Скорее они будут разрушаться с каждым новым сезоном без наших фигуристов. Это преступление, которое нацелено на уничтожение нашей великой школы фигурного катания. Несправедливое и подлое решение от ISU", – сказала известный тренер.

"Я не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко накажут. Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении", – добавила она в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Отметим, что решение ISU продлить отстранение россиян и беларусов вызвало настоящий переполох в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин решили выступать за сборную Грузии. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин уже добавили грузинский флаг в свои описания профилей в соцсетях.

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