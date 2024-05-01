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Рязанский НПЗ атаковал дрон, вспыхнул мощный пожар. Видео

Марина Погорилко
Новости России
3 минуты
2,6 т.
Рязанский НПЗ атаковал дрон, вспыхнул мощный пожар. Видео

В ночь на 1 мая неизвестный беспилотник атаковал Рязанскую область России. В результате удара вспыхнул мощный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. В то же время губернатор области Павел Малков подтвердил атаку, отметив, что "предварительно пострадавших нет, проводится проверка".

Рязанский НПЗ атаковал дрон, вспыхнул мощный пожар. Видео
Рязанский НПЗ атаковал дрон, вспыхнул мощный пожар. Видео

По словам очевидцев атака произошла около трех часов ночи. Очевидцы сообщили, что слышали гул, а потом два взрыва. После инцидента на заводе работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, издание Politico отметило, что атаки украинских беспилотников по НПЗ в глубине России не только заставили Кремль защищать собственную территорию, но добились невероятного – "в крупнейшем в мире нефтегосударстве закончился запас бензина".

В результате цены на дизельное топливо для российских потребителей за последнюю неделю выросли на 10%. Цены на бензин, выросшие более чем на 20% с начала года, уже достигли шестимесячного максимума.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздор Смоленской области 24 апреля. На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

– В ночь на 28 апреля россияне также жаловались на атаку украинских дронов. В российском минобороны заявили об "уничтожении и перехвате" 17 БпЛА в течение ночи над четырьмя регионами РФ.

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