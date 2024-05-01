Рязанский НПЗ атаковал дрон, вспыхнул мощный пожар. Видео

В ночь на 1 мая неизвестный беспилотник атаковал Рязанскую область России. В результате удара вспыхнул мощный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. В то же время губернатор области Павел Малков подтвердил атаку, отметив, что "предварительно пострадавших нет, проводится проверка".

По словам очевидцев атака произошла около трех часов ночи. Очевидцы сообщили, что слышали гул, а потом два взрыва. После инцидента на заводе работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, издание Politico отметило, что атаки украинских беспилотников по НПЗ в глубине России не только заставили Кремль защищать собственную территорию, но добились невероятного – "в крупнейшем в мире нефтегосударстве закончился запас бензина".

В результате цены на дизельное топливо для российских потребителей за последнюю неделю выросли на 10%. Цены на бензин, выросшие более чем на 20% с начала года, уже достигли шестимесячного максимума.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздор Смоленской области 24 апреля. На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

– В ночь на 28 апреля россияне также жаловались на атаку украинских дронов. В российском минобороны заявили об "уничтожении и перехвате" 17 БпЛА в течение ночи над четырьмя регионами РФ.

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