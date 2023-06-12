Вице-чемпион ОИ из РФ пожаловался, что в фигурном катании нет 'реального сожаления' от отстранения России

Вице-чемпион Олимпийских игр-2002 Илья Авербух пожаловался на то, что во Всемирном союзе конькобежцев (ISU) не расстроены тем, что российские спортсмены не принимают участия в его соревнованиях. Он также назвал ошибкой продление отстранения представителей страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом Авербух заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что отсутствие российских фигуристов на самых престижных турнирах якобы наносит вред этому виду спорта, а, кроме того, у ISU значительно снизились доходы.

"Очень огорчен данным решением, оно абсолютно конъюнктурное и ошибочное, и точно повлияет на развитие мирового фигурного катания. Без конкуренции роста быть не может, а российские фигуристы являются хедлайнерами мирового катания. Все, что было сказано в коммюнике про снижение доходов, ничто иное, как выкачивание денег со ссылкой на отсутствие россиян. Как мы видим, реального сожаления от того, что наши спортсмены не выступают, у них нет", – сказал Авербух.

Ранее известная российская тренерка Татьяна Тарасова закатила истерику из-за отстранения фигуристов из РФ, назвав его преступным.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин решили выступать за сборную Грузии. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин уже добавили грузинский флаг в свои описания профилей в соцсетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!