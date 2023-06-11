'Ни за что так жестоко наказали'. ISU продлил 'издевательство' над Россией

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение России и Беларуси от всех международных турниров, сообщает прес-служба организации. Фигуристы и конькобежцы из РФ и РБ не участвуют в зарубежных соревнованиях с марта 2022 года.

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На своем официальном сайте ISU заявил, что продолжает следить за ситуацией в Украине. В то же время коммюнике ISU 2469, в котором указывается на запрет для россиян и белорусов, остается в силе.

Эта ситуация вызвала настоящую истерику в Российской Федерации.

"Я не ожидала такого решения, даже предположить не могла, что ни за что так жестко накажут. Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении", – заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган также не сдержал эмоций.

"Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая. Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчета", – цитирует главу ФФКР "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известные российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин решили выступать за сборную Грузии. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин уже добавили грузинский флаг в свои описания профилей в соцсетях.

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