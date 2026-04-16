РФ ударила по Киеву баллистикой: есть пострадавшие, среди жертв – 12-летний ребенок

В ночь на четверг, 16 апреля, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на украинскую столицу. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших, погибли 12-летний мальчик и 35-летняя женщина.

Об угрозах предупреждали Воздушные силы ВСУ. По ракетам работали силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

Впоследствии стало известно о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о последствиях вражеского удара в Оболонском районе. Предварительно, есть пострадавшие.

Есть информация о повреждениях в Подольском районе, на нескольких локациях упали обломки. По одному из адресов там произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также есть попадание в нежилое здание.

"В Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома. Пожара нет. По другому адресу – пожар на первом этаже жилого дома", – написал Кличко.

Вследствие атаки есть 10 пострадавших, среди них – ребенок. Также на Оболони были ранены четверо медиков, которые выехали на вызов.

В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка и его мать. Обоих передали медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью войска РФ также нанесли новые удары по Днепру. Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. 10 человек были ранены.

