Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе пожаловалась на отношение к России со стороны западных стран. Бывшая лыжница, которая выигрывала Игры в Альбервилле-90, Лиллехаммере-94 и Нагано-98, обвинила европейцев и американцев в нелюбви к стране-агрессорке.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Представительница РФ выступила с воинственными обвинения в адрес других стран, которые "ничего не понимают кроме силы", а России "нужно достойно все это пережить".

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"Не просто СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), а у всех на 100% раскрылись глаза, и мы увидели настоящую к нам "любовь" так называемого Запада. Который нам в свое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая. Сейчас мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети с подобным никогда не столкнулись. Никакие страны ничего не понимают кроме силы. Так всегда было и всегда будет. И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить", – сказала Вяльбе.

Ранее она пожаловалась на трудности с захватом Украины и потребовала от западных стран извинений перед Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские так называемые журналисты потребовали "спасать спорт" от украинцев из-за бойкота нашими спортсменами представителей страны-агрессорки.

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