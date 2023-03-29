Чемпионка ОИ из РФ, проговорившаяся о краденых стиралках в Украине, возгордилась отстранением ''за поддержку президента''

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут у украинцев стиральные машины, выразила недовольство критериями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. 22-летняя спортсменка, которая с воодушевлением поддержала вторжение РФ в Украину, рассыпалась в любви и преданности диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

Об этом она заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к соревнованиям спортсменов, которые поддерживают войну. Степанова отметила, что гордится этим фактом, а также назвала условия МОК глупыми.

"Условия МОК унизительны и глупы. Полный недопуск в командных видах. В чем смысл? Но больше всего удивляет, что по каждому спортсмену должны принимать решение какие‑то комиссии на уровне спортивных федераций. Это не будет работать на практике. Кто возьмет на себя ответственность определить, а можно ли допустить и по каким критериям? Они размыты. Отстранить за поддержку президента страны? Да я горда этим. Чиновники МОК загнали себя в тупик, из которого им еще много лет выбираться", – сказала лыжница.

Отметим, что на встрече с Путиным в апреле минувшего года Степанова заявила, что "Россия снова стала сильной, гордой, успешной".

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от командных турниров. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвало пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!