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Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о "дискриминации по национальному признаку"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о 'дискриминации по национальному признаку'

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая назвала дискриминацией по национальному признаку отстранение российских фехтовальщиков от международных соревнований. Одна из главных соперниц нашей Ольги Харлан потребовала разрешить представителям РФ участвовать на турнирах в этом виде спорта с флагом и гимном, чтобы "выступить примером для всех стран".

Об этом Великая заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 38-летняя саблистка раскритиковала из-за этого Международную федерацию фехтованию (FIE), которая, напомним, контролируется Россией.

Ольга Харлан
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Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о "дискриминации по национальному признаку"

"Я – действующая спортсменка, до следующего года точно. И я такой оптимист, и в глубине души в участие в Олимпиаде верю. Но реальность показывает, что вряд ли это произойдет, в том числе события в фехтовальной мире. В моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку. Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном. Но, к сожалению, этого не произошло. Верить надо, что будем участвовать, но и произошло столько событий, связанных с олимпийским движением, что нужна какая-то трансформация", – сказала Великая.

Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о "дискриминации по национальному признаку"
Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о "дискриминации по национальному признаку"

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян со словами "всем уже надоели" высказалась об отношениях с украинками.

Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан заявила о "дискриминации по национальному признаку"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков возмутился предоставлению Ольге Харлан лицензии для участия на Играх-2024 в Париже. 

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