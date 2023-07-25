Бывший муж Навки рассказал об 'ужасающем' поступке украинцев 'по приказу' и стал посмешищем

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что украинцам приказали не аплодировать россиянке Камиле Валиевой на Олимпиаде-2022. Бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки рассказал, что когда Валиева выступала, рядом с командой РФ в командных соревнованиях по правую руку сидели американцы, а по левую – украинцы.

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"Так вот все американцы встали после выступления и аплодировали стоя. Украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Ну, видимо, был приказ. Оттуда", – признался 59-летний москвич на Youtube-канале Александра Добровинского.

Жулин уверен, что таким образом украинцы "сами себя подставили".

"Ну это ужасающе выглядело. Потому что когда видишь гениальное выступление гениального человека, то какая разница – где ты, кто ты, откуда ты? На мой взгляд, что спорт так политизировали – это ужасно", – рассказал Жулин.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж титулованного экс-фигуриста.

У Жулина интересуются, с почему это украинцы должны аплодировать россиянам?

"И верно! Как не начать после такого бомбить эту страну нацистов? Валиевой не хлопали! Такое не прощаем. Да, Жулин?" – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Позже МОК и WADA потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, предательница Украины Татьяна Навка назвала бесчеловечным возможное лишение Камилы Валиевой "золота" Олимпиады-2022. А врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что скандал вокруг спортсменки искусственный и "для фигуристов не существует допинга".

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