Сафиуллин объяснил мизерную зарплату тренера спортсменки, которая расплакалась на Олимпиаде

Глава Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин отреагировал на информацию, что тренер прыгуньи с шестом Марины Килипко Виктор Шевцов получает всего 4000 гривен. Эта цифра появилась после того, как Марина пожаловалась на отсутствие тренера на Олимпиаде-2020 и расплакалась в прямом эфире.

В разговоре с OBOZREVATEL глава ФЛАУ отметил, что это не весь доход специалиста, а только дополнительный заработок.

"Я прочитал в одном из изданий, что тренер Килипко Шевцов получает всего 4000 гривен. И решил разобраться. Оказывается, он работает – не помню точно – или в училище Олимпийского резерва, или в ДЮСШ на ставке. А за то, что отдельно занимается с Мариной, ему идет доплата в размере 4000 гривен. Ну это же в корне меняет ситуацию", – считает Равиль Сафиуллин.

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Вместе с тем президент ФЛАУ согласен, что зарплаты у тренеров низкие. И рассказал про постановление, которое провел, когда был министром.

"Чтобы препятствовать оттоку специалистов, хотели установить для ведущих тренеров стипендию Кабмина в размере 24 000 гривен в месяц – на тот момент эквивалент 3 тысяч долларов. Но бюджетное законодательство не позволило это сделать. И остановились тогда на цифре в 9000 гривен в месяц. Было установлено 75 таких стипендий. Но этого, конечно, недостаточно", – отметил Сафиуллин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заявила, что страна отказалась отправлять на Олимпиаду в Токио ее тренера. Это стало причиной того, что она заняла пятое место на турнире.

Ранее народный депутат Жан Беленюк опубликовал ответы от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) по ситуации с прыгуньей с шестом Марной Килипко, которая осталась на Олимпиаде-2020 без тренера.