"В политике и спорте разбираются все": глава легкоатлетов ответил на критику после Олимпиады. Эксклюзивное интервью

19 медалей сборной Украины на Олимпиаде-2020 не являются провалом, а министр спорта должен получить в свое ведомство ДЮСШ и институты физкультуры. Только тогда он сможет полностью отвечать за результаты наших атлетов.

Читайте интервью OBOZREVATEL с бывшим министром спорта и нынешним главой Федерации легкой атлетики Украины Равилем Сафиуллиным, в котором он прокомментировал все самые громкие скандалы с участием легкоатлетов на Олимпиаде-2020.

– Равиль Сафович, в Токио Украина завоевала 19 медалей, но всего одну золотую, и заняла только 44 место в командном зачете. Что многие расценили как провал. А какое ваше мнение по этому поводу?

Видео дня

– Совершенно с ними не согласен. Будь то спорт или показатели деятельности предприятий, всегда сравнивают результат сегодняшний с результатом предыдущего года или аналогичного мероприятия. Если мы берем спорт, то в данном случае с результатами предыдущей Олимпиады. Но я бы сравнивал не просто с одной, а возьмем несколько летних Олимпиад.

В 2008 году на Играх у Украины было 27 медалей, из них 7 – золотых. На Олимпиаде-2012 завоевано 19 медалей, из них 6 – золотых. В 2016 году – 11 наград, из них два "золота". То есть, в 2012 году в сравнении с 2008-м Украина взяла в 1,42 раза меньше медалей. В 2016-м в Рио – в 1,72 раза наград меньше, чем четырьмя годами ранее в Лондоне. В этом году следовало, наверное, ожидать еще большее падение. А у нас наоборот – в 1,72 раза медалей больше.

Теперь остановлюсь на золотых медалях, из-за которых некоторые "специалисты" считают выступление Украины в Токио провальным. Давайте сравним: страна завоевала одну золотую медаль и больше никакой, и даже нет пятых, шестых, десятых и так далее мест. А у другой страны – нет золотых медалей, но множество серебряных и бронзовых, много четвертых, пятых, восьмых, десятых мест. В данном случае получается, что государство с одной золотой медалью выше чем то, у которого множество наград? А если еще учесть, что золотой медалист был приглашен из другой страны?

Если в целом говорить о развитии спорта в том или ином государстве, то, конечно же, преимущество у того, где больше достижений и занятых мест, а не только золотых медалей. У Косово всего две золотые награды, и более никаких, но они оказались впереди нас. Разве это является показателем развития спорта?

Существует и иной подсчет занятого места, который основывается на показателях ВВП на душу населения. Так вот, если руководствоваться этим показателем, то Украина вообще занимает 4-5 место. Но объективно ли это?

Поэтому шумиха вокруг золотых медалей Украины, считаю, совершенно не оправдана. Как и нарекания в адрес министра спорта – Вадима Марковича Гутцайта. Может, громко будет сказано, но ему нужно выразить признательность, что он принял министерство, которое деградировало на протяжении ряда лет. Такое впечатление, что его предшественники (Бородянского не учитываем) делали все, чтобы спорт не развивался.

– Хотели вообще упразднить министерство спорта.

– Такого рода эксперименты уже имели место, и они в корне себя не оправдали. Считаю верным решением создание самостоятельного министерства молодежи и спорта и назначение его руководителем Вадима Гутцайта, олимпийского чемпиона, прошедшего сложный путь от спортсмена до министра. Он знает, что нужно делать на каждом этапе для достижения успеха. И сегодня у нас раздается в его адрес столько критики.

Раньше говорили, в политике и в футболе разбираются все. Сегодня я бы перефразировал это выражение и сказал, что создается впечатление, что в политике и в спорте разбираются все.

Я трижды избирался депутатом ВР и четыре года без двух недель возглавлял спортивное ведомство страны. Понимаю, когда критика звучит от СМИ, но когда это раздается из уст нашего единственного чемпиона Олимпиады-2020, мне это не понятно. Я прекрасно знаю Жана Беленюка. Когда он впервые стал чемпионом мира, я встречал его в аэропорту. С Сергеем Бубкой мы ходили к мэру Киева Виталию Кличко, дабы решить жилищный вопрос Жана. И сегодня он задает вопросы, в том числе и мне, путем депутатских обращений.

Не проще ли сесть за один стол представителям министерства, депутатского корпуса, национального олимпийского комитета, федераций, всем, кто любит спорт и заинтересован в его развитии? Никто же не отрицает наличие проблем, да есть много вопросов, но их нужно решать путем принятия действенных мер, а не критикой. К тому же не всегда обоснованной.

Обратите внимание, какое "хозяйство" принял Вадим Маркович, а главное после кого? Тот, кто был первым замом министра, 8 лет возглавлял федерацию легкой атлетики. Я вынужден был организовать аудиторскую проверку, которая мне "нарисовала" в районе 5 млн гривен долгов. Вот такие тут ребята хозяйничали, они же и министерство возглавляли.

А Вадим Гутцайт понимает спорт и делает для него все. Даже в греко-римской борьбе, которой занимается Жан Беленюк – изменил тренерский штаб сборной Украины, который сформировали предшественники, назначив главным тренером человека, который на протяжении 20 лет вообще был далек от борьбы.

И Жана выводил на борцовский ковер в Токио уже чемпион мира Владимир Шацких. И сегодня читать депутатские запросы о составе делегации на Олимпиаде в Токио… Уж кто-кто, а Жан Беленюк прекрасно знает спорт. Уверен, люди спорта должны общаться между собой иным образом.

Были нарекания в адрес нашей федерации, что повезли много функционеров, но я бы хотел сказать, что у каждого своя функция. В аэропорту спортсменов встретить нужно? Провести, устроить, выезд на тренировку, заявка, форма... Кто этим будет заниматься? Тренер или сам спортсмен? Этого просто никто не знает. Ведь не повезли же своих знакомых, ни членов своих семей, ни родственников.

Несколько слов о техническом спонсоре федерации легкой атлетики Украины, компании Asics, контракт с которой был заключен в 2018 году и в этом году истекает. Легкоатлеты отмечали, что ничего не знают об условиях соглашения. Много нареканий на качество формы, ее размеры, время поставки товара и многое другое. В Токио была запланирована встреча с компанией Asics.

На переговорах присутствовала и первый вице-президент федерации Елена Говорова. Японская сторона была приятно удивлена, увидев призера Олимпийский игр. Чтобы усилить наши позиции и выбить лучшие условия для наших спортсменов, мы пригласили еще и Сергея Бубку. Ведь если бы у нас было 20 золотых медалей на Играх, то уже бы за нами бегали спонсоры, а пока наоборот. Это кто-то учитывает? Или неужели Говорова с ее огромным опытом не может подсказать что-то спортсмену или молодому тренеру?

Или мы не хотим проводить в Украине какие-то крупные соревнования? Мы же должны знать, как это все организовано – как встретить, как разместить, что должно быть на том же стадионе. Никого постороннего не было. При 32-х спортсменах в олимпийской деревне было 16 (50%) официальных лиц (тренеры, врачи, массажисты, представитель федерации). И только тогда, когда кто-то уезжал, на его место приезжали другие – происходила ротация. Я, вообще поехал по линии НОКа, чтобы не занимать чье-то место в деревне.

– Но вопрос же больше был в том, что спортсмены хотели бы видеть рядом с собой на Олимпиаде личных тренеров. Та же прыгунья с шестом Марина Килипко подняла эту тему.

– Можно понять желание спортсменов, но существует положение Международного олимпийского комитета, что на 100% спортсменов должно быть не более 50% не просто тренеров, а официальных лиц, куда входят тренеры, врачи, массажисты, представители федераций и так далее. Не может каждый спортсмен на Олимпиаде быть со своим тренером. В дополнение к решению МОК в федерации существует положение – если спортсмен входит в топ-10 мирового рейтинга, то есть, является претендентом на медаль, то обязательно на Олимпиаду едет личный тренер.

И посмотрите, кто у нас был с тренером. Ярослава Магучих и ее тренер Татьяна Степанова, еще две прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко, у которых одна наставница – Ирина Пустовойт. Также с наставниками были Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан. Марина Килипко в рейтинге была 22-й, то есть, не отвечала требованиям. Как пример, бывшая чемпионка мира и призер Олимпиады Ольга Саладуха в тройном прыжке занимала 13 место в топ-листе накануне Токио – ее тренер не поехал.

Сергей Бубка в 1983 году, в Финляндии, стал чемпионом мира, он был без тренера, а ведь это та же дисциплина. Наталья Добрынская в 2008 году стала олимпийской чемпионкой в многоборье, тренера тоже не было. Та же Марина Килипко перед Олимпиадой в Токио выступала на двух коммерческих стартах и была без тренера.

– Возможно, что ее слова были сказаны на эмоциях после соревнований...

– Я не против эмоций. У кого-то их больше, у кого-то они проявляются в меньшей степени. Но просто общественность должна понимать, и та же Марина должна понимать ситуацию. Кстати, я прочитал в одном из изданий, что тренер Килипко Шевцов получает всего 4000 гривен. И решил разобраться. Оказывается, он работает – не помню точно – или в училище Олимпийского резерва, или в ДЮСШ на ставке. А за то, что отдельно занимается с Мариной, ему идет доплата в размере 4000 гривен. Ну это же в корне меняет ситуацию.

– Тем не менее, многие перспективные и талантливые специалисты в Украине имеют совсем небольшие деньги, а потом уезжают за границу.

– Вы правы, что заработные платы у тренеров низкие. В свое время, когда я еще был министром, стояла та же проблема. Ведь хороший тренер вместо того, чтобы готовить украинского спортсмена высокого уровня, уезжает за границу и там готовит конкурента нашему же спортсмену – двойной удар. И на уровне кабинета министров мы тогда провели постановление, чтобы препятствовать оттоку специалистов.

Хотели установить для ведущих тренеров стипендию Кабмина в размере 24 000 гривен в месяц – на тот момент эквивалент 3 тысяч долларов. Но бюджетное законодательство не позволило это сделать. И остановились тогда на цифре в 9000 гривен в месяц. Было установлено 75 таких стипендий. Но этого, конечно, недостаточно.

– Но чтобы дойти до ведущих, тренерам понадобится время, в течение которого нужно на что-то жить и содержать семью.

– Конечно. Они заканчивают ВУЗ, смотрят на ничтожные тренерские ставки и не идут работать по специальности. Естественно, заработная плата начинающих тренеров требует пересмотра.

Хотелось бы вот еще о чем сказать: Олимпиада закончилась, и мы видим кто наверху в медальном зачете – США, Китай, Япония, Великобритания. Очень четко прослеживается связь между количеством завоеванных медалей и экономикой страны. Исходя из состояния экономики нашей страны, 19 медалей наших спортсменов выглядят очень даже неплохо.

– В Токио выступили 47 легкоатлетов, и в связи с этим тоже были претензии. Мол, столько спортсменов и лишь одна медаль, и та – бронзовая. Возможно, если бы Магучих взяла "золото", то критики было бы меньше.

– Конечно. Но золотая медаль и результаты на Олимпиаде – это же не результат работы последнего года или даже трех лет. Это далеко не так. В легкой атлетике медали разыгрываются в 48 дисциплинах. А мы были представлены только в 23-х. Менее 50%. А почему не были представлены в остальных? Да потому что полный провал в некоторых дисциплинах. Всем известно имя Сергея Бубки? Но имея такого легендарного спортсмена, который первым в мире преодолел в прыжках с шестом высоту 6 метров, мы не были представлены в Токио в этой дисциплине, как и во многих других.

– У нас и беговые в последнее время слабенькие...

– Да, наш Валерий Борзов – двукратный олимпийский чемпион, а спринта практически нет. Мы не участвовали в многоборье, а ведь Наталья Добрынская – олимпийская чемпионка Пекина, Николай Авилов – олимпийский чемпион. Мы очень многое потеряли. Как и в Рио в 2016 году, у нас одна бронзовая медаль, что явно не отвечает потенциалу Украины.

Кстати, по результатам выступления в Токио Вадим Гутцайт собирал в министерстве президентов и главных тренеров федераций летних видов спорта. Состоялся очень серьезный разговор. Необходимо внесение серьезных изменений в деятельность спортивного ведомства, если мы хотим видеть иные результаты. Сегодня все спрашивают с Вадима Марковича за результаты, показанные на Олимпиаде. А я бы хотел сказать о следующем.

Где у нас готовятся юные спортсмены? Где у нас тренируются юные спортсмены? В ДЮСШ, училищах олимпийского резерва. В чьем ведении они находятся? Министерства спорта? Нет. Они относятся к министерству образования. А отвечает ли министр образования за спортивные результаты? Нет, это не входит в его обязанности.

Далее – кто тренирует эту детвору? Естественно, тренер, но где готовят тренеров? В институтах физической культуры, которых в Украине пять. В чьем ведении они находятся? Министерства образования.

Получается, что министр спорта отвечает за результат деятельности тренера и спортсмена, от совместной работы которых и зависит результат, но он совсем не участвует в их подготовке до прихода в сборную и никак он не может повлиять на начальных этапах. А ведь именно на этих этапах закладываются основы.

Беленюк – золотой призер Олимпиады в Токио, вы – народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам физической культуры и спорта. Решите вопрос передачи указанных выше учебных заведений под крыло министерства спорта. Если мы хотим спрашивать с министра за результаты его деятельности, а это вне всякого сомнения, то давайте сначала наделим его всеми полномочиями. Подготовка спортсменов и тренеров должна быть в ведении министерства спорта, и это не только мое мнение.

– Давайте еще коснемся скандала в легкой атлетике, когда к Олимпиаде не были допущены три спортсмена, которые не успели сдать нужное количество допинг-проб.

– С 2016 года ФЛАУ была введена в числе 7 или 8 представителей других стран в "группу риска" из-за использования запрещенных препаратов и недостаточного количества проводимых допинг-проб в течение года. Для нас ввели положение, что помимо проб на турнирах нужны и три внесоревновательные пробы с интервалом между ними в 21 день. Пробы у нас отбирает Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) и отправляет в аккредитованную лабораторию, которой у нас нет, но мы к этому стремимся.

В течение года нужно отбирать у спортсменов 3000 проб, но исходя из имеющихся финансов НАДЦ может брать только 2000 проб, потому что стоимость одной пробы 370 евро. А среди тех, у кого нужно брать пробы, – спортсмены-олимпийцы, неолимпийцы, паралимпийцы, дефлимпийцы. Поэтому наш НАДЦ не может взять пробы у всех 300 легкоатлетов, являющихся кандидатами в сборную страны.

Например, Александр Коваленко. Он не выполнил олимпийский норматив. Тем не менее по решению Мировой легкой атлетики его включили в число 60 участников Игр. Это произошло 18 июня и только после этого НАДЦ начинает с ним работать. Они успевают взять только две пробы, а третью – нет, что и явилось нарушением.

– А зачем тогда нужно было их включать в состав команды, если они не успевали сдать три пробы?

– Дело в том, что такая санкция была применена впервые и не только в отношении наших спортсменов.

– Хорошо, а что за ситуация с бегуньей Анной Рыжиковой, которая этим летом стала рекордсменкой Украины на 400-метровке с барьерами и заняла шестое место на Олимпиаде? Она жаловалась, что ей приходится самой искать средства на восстановление.

– Проблемы в легкой атлетике действительно есть, а где их нет? Только они не решаются в одночасье. Аня была инициаторов встречи с группой спортсменов, которая длилась 4 часа в здании министерства в декабре минувшего года. Я услышал целый ряд предложений, были высказаны недовольства в организации учебно-тренировочных сборов и т.д.

Я пришел в этот коллектив не так давно и мне тоже многое не нравится. Взять тот же конфликт с Килипко. Марина говорит, что на Олимпиаде трижды общалась с тренером, и он это подтверждает. Только я не могу понять, как два взрослых человека, трижды общаясь, не в состоянии понять друг друга и выносят спор в публичную плоскость? Вывод простой – существует пропасть между тренерами сборной команды с одной стороны и спортсменами и их наставниками – с другой.

– А какими результатами легкоатлетов на Олимпиаде вы относительно или даже полностью довольны?

– Я скажу так: нельзя не радоваться результату наших прыгуний в высоту. Все же в финале три представителя одной страны были только от Украины. Скажу честно: нам немного не повезло. Я рассчитывал, что минимум две из трех наших девушек будут с медалями. Но как мне потом сказала тренер Ярославы Магучих, Татьяна Владимировна Степанова, у нее была травма. Я не знал. И она никому не говорила, не афишировала. Может быть, это сказалось на выступлении.

Если брать все результаты прыгунов, то мы вторые по очкам после американцев. Ведь были еще пятые места у Марины Бех в длине и у Килипко – в прыжках с шестом.

– Кстати, по скандалу с Магучих из-за ее фотографий и объятий с россиянкой Ласицкене...

– Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха и не радоваться этому невозможно. Результаты в этом году у нее просто блестящие. И, кстати, за свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. А кто-то из тех, говорящих в ее адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться? А то, что произошло... Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения – так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе.

Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало – и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания!

– Когда вы были министром, Украина заявляла о желании принять зимние Олимпийские игры. А что-то из крупных соревнований по легкой атлетике мы не хотим принять, особенно, когда под боком есть НСК "Олимпийский"?

– Да, в 2022 году планировалась зимняя Олимпиада. Мы подавали заявку и были в числе семи стран-кандидатов. Я ездил на совещание в Лозанну, а сюда приезжал технический директор МОК. Он, Сергей Бубка и я облетали на вертолете склоны гор в Карпатах в поисках мест проведения соревнований… Почему Украина отказалась от проведения Олимпиады – пусть ответят те, кто с 2014 года возглавляли спорт в стране и не только спорт. Не был проведен и чемпионат Европы по баскетболу.

Конечно, мы хотим провести крупный турнир по легкой атлетике, но все расписано на годы вперед. Буквально недавно было предложение по чемпионату мира по спортивной ходьбе 2024 года. И до 1 октября нам нужно ответить, подать заявку. Будем надеяться на положительное решение данного вопроса со стороны мировой легкой атлетики.

Что касается "Олимпийского", то в 2012 году была подготовлена прекрасная арена, на которой проводились матчи чемпионата Европы по футболу Я не могу ответить, почему мои предшественники не проводили на ней соревнования, не воспользовались такой возможностью

– Может пора уже поменять саму систему спорта в нашей стране – попробовать клубную, как в США. Или смешанную – как в Скандинавии или Великобритании?

– Перемены необходимы однозначно и не следует ограничиваться только опытом перечисленных вами стран. Разве у Китая нам нечему поучиться? Все нужно предусмотреть. В плане талантов нация у нас одаренная. И не только в спорте. Но нужно все правильно организовать. Можно говорить и о клубной системе. Поэтому нужно найти рецепт, который применим именно к Украине с учетом нашей действительности.

К тому же сегодня у нас очень благоприятная ситуация, чтобы поднять спорт на должный уровень. Отношение президента страны к развитию спорта заслуживает самой высокой оценки, и это по достоинству оценили все спортсмены. Министр спорта – олимпийский чемпион, президент НОК Сергей Бубка – олимпийский чемпион, советник руководителя офиса президента Елена Говорова – призер Олимпийских игр. Комитет ВР – Андрей Кожемякин – сам занимается многими видами спорта и хорошо знаком с нашими проблемами. Вот команда, которая в состоянии решить любую задачу в сфере спорта, и у нее огромное число сторонников. Объединив усилия, мы поднимем спорт в нашей стране на подобающую ему высоту, а это и здоровье нации, и ее экономическая мощь.