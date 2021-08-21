Беленюк про скандал с Украиной на Олимпиаде: меня поразил ответ ФЛАУ

Народный депутат Жан Беленюк опубликовал ответы от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) по ситуации с прыгуньей с шестом Марной Килипко, которая осталась на Олимпиаде-2020 без тренера. После выступления Марина расплакалась в прямом эфире.

Беленюка поразило то, что вместо личного наставника легкоатлетки, в Японию полетел вице-президент ФЛАУ.

"Неужели нельзя было сделать наоборот? На период подготовки и выступления Марины Килипко обеспечить присутствие ее личного тренера", – возмутился Жан Венсанович у себя в Facebook.

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Аргументируя отсутствие тренера Килипко в Токио, генеральный директор ФЛАУ Иоланта Хропач в официальном письме, объяснила это тем, что на момент формирования списка делегации, Килипко занимала низкое (19-е) место в рейтинге Всемирной легкой атлетики "Road to Tokyo".

По словам Хропач, на Играх-2020 Марине помогал Вячеслав Калиниченко, который живет за границей и приехал в Токио в составе сборной Венесуэлы.

"Также во время соревнований Килипко на трибунах стадиона поддерживали ее коллеги по сборной, которые уже завершили свои выступления или не соревновались в этот день", – написала Хропач.

Иоланта Алексеевна привела аргументы и в пользу присутствия на Играх-2020 сразу трех вице-президентов ФЛАУ (Говорова, Гринюк, Рудюк).

Хропач отметила, что Говорова занималась представительской деятельностью, встречаясь с представителями зарубежных федераций и спонсорами; Гринюк, как руководитель Комиссии соревнований ФЛАУ провел ряд встреч, для привлечения крупных соревнований в Украину; Рудюка не было в Токио – он руководил официальной делегацией в Саппоро, где проходили соревнования по спортивной ходьбе и марафону.

Отметим, что президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин удивился словам Марини Килипко о том, что она осталась без тренера на Олимпиаде. Функционер оправдался тем, что ничего не знал о ситуации с прыгуньей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпийские игры в Токио поехало 15 украинских функционеров.

Кроме того, украинскую гимнастку Кристину Пограничную в Японии вместо ее тренера Ирины Руды сопровождала Ириша Блохина.