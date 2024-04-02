"Будет плохо влиять, но..." Харлан указала на важный нюанс в допуске россиян к Олимпиаде-2024

Фехтовальщица Ольга Харлан поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и беларуским так называемых нейтральным спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр-2024. Наша соотечественница также выразила уверенность, что представителям стран-соагрессорок не удастся повлиять на выступления украинцев в Париже.

Об этом Харлан заявила в интервью OBOZ.UA. 33-летняя саблистка из Николаева добавила, что россияне перестали приезжать на соревнования в ее виде оружия. Победительница Игр Пекина-2008 подчеркнула, что МОК следовало вообще не допускать россиян к Играм, но и введенные санкции существенны.

"Стало лучше и в том плане, что россияне больше не приезжают в нашем виде оружия. Россияне готовят какой-то подвох на Олимпиаде-2024? Нет, у меня нет такого ощущения. Я вижу, что их даже не будет на открытии, и это уже хорошо. Я, конечно, считаю, что их там вообще не должно быть. Они для меня не существуют. И сам факт, что они поедут, будет плохо влиять, но все будет хорошо", – сказала Харлан.

Полностью интервью Ольги читайте на OBOZ.UA. В нем она рассказала не только о подготовке к Играм-2024, но и скандале на ЧМ-2023 с россиянкой Анной Смирновой, а также жизни во время войны и поездках в родной Николаев.

Ранее глава Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов потребовал у администрации Владимира Путина запретить атлетам из РФ ехать на ОИ в Париж.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне лидеры еще одной российской сборной объявили об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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