'Поедут беспризорниками': чемпион ОИ из РФ в истерике потребовал запретить россиянам участвовать в Олимпиаде

В России активно продолжается травля так называемых нейтральных спортсменов, которые согласятся с условиями допуска на Олимпийские игры 2024 года без национальных флага и гимна. Такие атлеты "поедут беспризорниками" в Париж, а кроме того, они не имеют права распоряжаться своими карьерами сами.

С таким заявлением в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выступил глава Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. Приспешник режима Владимира Путина потребовал от руководства страны-агрессорки категорически запретить спортсменам ехать на Игры в столице Франции.

"Для нас никакой Олимпиады не будет. Нельзя делить общество ни в коем случае. И нельзя, чтобы решение дали на откуп каждой федерации. Потому что одна федерация так думает, другая – иначе. Такого допускать нельзя, иначе будет анархия. Неужели так трудно это обозначить? Если туда поедут 30-40 человек со всей страны, они поедут беспризорниками. Команд не будет, в личных соревнованиях сильнейших не будет. На что нам соглашаться? На косточку, которую кинули? Этого нельзя допускать", – в истерике заявил Мамедов.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". В свою очередь олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко втором сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне еще одна российская сборная объявила об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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