'Из патриотических соображений': лидеры еще одной российской сборной отказались от Олимпиады-2024

Лидеры сборной России по парусному спорту отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года, и соответственно – от самого турнира в России. Атлеты пошли на такой шаг "из патриотических соображений". Традиционно за них об этом объявили функционеры.

На этот раз о решении бойкотировать соревнования заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.. По его словам, некоторые представитель РФ в этом виде спорта могут попытаться участвовать в гонке в нейтральном статус.

"У меня нет информации, что кто-то ведет переговоры с Международной федерацией парусного спорта об участии в этой регате 20-27 апреля, это дело индивидуальное. Но первые номера сборной уже отказались от участия из патриотических соображений и из-за отсутствия административной и консультативной поддержки. Каждый спортсмен, претендующий на нейтральный статус, должен заплатить определенную сумму за проверку соответствия критериям его получения. По непроверенной информации, это будет стоить около €5 000", – сказал Джиенбаев.

Ранее сборные России по художественной и спортивной гимнастике отказались от участия в Играх-2024. Также в Париж не поедут стрелки из лука.

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