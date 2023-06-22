'Бессовестно пытается': президент МОК обвинил Россию в лицемерии, но отказался занимать сторону Украины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал лицемерными заявления российских властей о политизации спорта. При этом он не соглашается с тем, что всех представителей страны-агрессора нужно не допускать к соревнованиям, чего требует Украина.

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Об этом Бах заявил во время 140-й сессии МОК, обращаясь к членам организации, говорится на сайте МОК. Он добавил, что комитет с первого дня военного вторжения России в Украину осудил агрессию РФ, и заявил о своей солидарности с нашей страной. При этом МОК пытается не допустить дискриминации по национальному признаку.

"Наша позиция ясна: мы осудили войну с первого дня. Мы наложили беспрецедентные санкции против правительств России и Беларуси. Российская сторона считает жесткие условия неприемлемыми, унизительными и дискриминационными. Российское правительство обвиняет нас в том, что мы действуем против нашего политического нейтралитета, и в то же время это же самое правительство бессовестно пытается организовать полностью политизированные спортивные соревнования", – подчеркнул Бах.

Он отметил, что МОК продолжает искать выход из ситуации. "Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали войну. Украинская сторона хочет, чтобы мы полностью изолировали всех с российским и беларуским паспортом. Любая позиция диаметрально противоположна нашей. На карту поставлено не что иное, как наши ценности – единство нашего олимпийского движения, истинная природа международного спорта", – сказала глава МОК.

Ранее СМИ выяснили, что МОК собирается допустить россиян и беларусов на условиях сборной беженцев. В ответ в России предложили ехать на танках в Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал неполноценными международные соревнования без участия российских спортсменов.

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