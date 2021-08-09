Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио

Олимпийский чемпион и по совместительству народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк поделился мнением о том, что список украинской делегации, которая отправилась на Игры в Токио, был сформирован не лучшим образом. По его словам, вместо некоторых функционеров следовало отправить в столицу Японии больше тренеров.

На своей странице в Facebook наш соотечественник написал, что общался с легкоатлеткой Мариной Килипко, которая поехала на ОИ без тренера, поскольку на ее просьбы не обратили должного внимания. Он заявил, что также испытал проблемы на соревнованиях из-за ограниченного количества специалистов, которые отправились в Токио.

"Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Она несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу о включении в делегацию ее тренера, но не была услышана. Мне известно об установлении ограничений на количество тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но, в то же время, достаточно большое количество функционеров поехало на Игры. Думаю, что, если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать и предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", – заявил Беленюк, оставив в публикации ссылку на список всех спортсменов и функционеров, которые отправились на ОИ-2020.

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Народный депутат также обратил внимание и на проблему с допинг-пробами украинских легкоатлетов, которые готовились к Олимпиаде, но не сумели поехать на нее, не успев сдать необходимое количество тестов на наличие запрещенных веществ в организме.

Напомним, что Килипко заняла пятое место на Играх в столице Японии, а затем расплакалась во время интервью после соревнований. Она рассказала, что была вынуждена поехать на ОИ-2020 без тренера, так как ее просьбы проигнорировали.

Несмотря на это, президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин признался, что ничего не знал об этой проблеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, художественная гимнастка из нашей страны Кристина Пограничная также заявила, что выступала на Играх без своего тренера.