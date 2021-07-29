Украинских спортсменов сняли с Олимпиады-2020: названы фамилии

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) сообщила, что тремя спортсменами, которые были отстранены от Олимпиады-2020 стали Михаил Гаврилюк (выступает в метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 метров). Эти легкоатлеты не смогут выступить на Играх в Токио.

Причина недопуска – просроченные сроки сдачи допинг-тестов. Украинцы должны были сдать три допинг-пробы во внесоревновательный период. Пандемия коронавируса повлияла на изменения календаря и сроков квалификации на Олимпиады. В результате вышеупомянутые легкоатлеты не успели сдать все необходимые анализы.

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Это привело к нарушению 15-го пункта антидопинговых правил. Athletic Integrity Unit (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) не допустил украинцев к выступлению на ОИ-2020.

Генеральный секретарь ФЛАУ Иоланта Хропач в интервью Tribuna.com заявил, что Коваленко все равно едет на Олимпиаду, так как у него есть возможность сдать необходимый тест до 2 августа, когда начнутся соревнования легкоатлетов.

"У него есть достаточное количество соревновательных проб и время сдать еще один тест. Пока что рассматривается вопрос его участия", - сказал Хропач.

Генсек ФЛАУ уточнил, что с Пироженко-Чорномаз и Гаврилюком таким образом решить вопрос не получится, так как у них не прошло 3 недели после предыдущего теста.

Пироженко-Чорномаз в заявке сборной Украины по легкой атлетике числилась запасной, поэтому ее отсутствие не повлияет на выступление команды в женской эстафете 4х400 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Пироженко является чемпионкой Украины по легкой атлетике в беге на 800 метров 2019 года.

25-летняя уроженка Донецка вышла в 2018 году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взяла его фамилию.

В октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.