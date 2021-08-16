Беленюк признался, что едва не оконфузился с гопаком на Олимпиаде-2020

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк признался, что чуть не забыл исполнить традиционный победный гопак после триумфа на соревнованиях в Японии. Спортсмен в последний момент вспомнил своем обещании сплясать национальній танец, которое он дал после чемпионата мира-2019.

Об этом сам золотой медалист Олимпиады рассказал в интервью OBOZREVATEL. "Если честно, я забыл, что обещал его станцевать (смеется). Но когда мне дали флаг, я бегу и думаю: "Блин, я же гопак могу исполнить! Надо станцевать". Потом уже понял, что если бы не станцевал, то не выполнил бы обещание, которое давал после чемпионата мира", – поделился эмоциями Беленюк.

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Борец также добавил, что перестал сомневаться в победе в решающей схватке на ОИ, когда заработал преимущество в четыре балла. "Когда счет стал 5:1, то я понял, что не отдам ему больше ни одного балла. Надо было драться до последнего и все. А после финальной сирены почувствовал удовлетворение. Слышал, как тренер кричит: "Жан, что ты наделал?!" (смеется). И ты ощущаешь, что это круто", – отметил Жан.

Напомним, Беленюк стал единственным чемпионом Олимпиады-2020 в составе сборной Украины. Он выиграл турнир по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограмм. После победы в финале спортсмен не сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк впервые ответил на оскорбительные высказывания российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

В пятницу, 13 августа, олимпийский чемпион стал жертвой нападения. Беленюка атаковали в центре Киева, набросившись с расистскими оскорблениями.