Беларусь из-за Лукашенко лишили очередного международного чемпионата

Беларусь лишена чемпионата Европы по велотреку, сообщается на сайте Европейского союза велосипедистов (UEC). Турнир в Минске был запланирован на 23-27 июня. От участия в чемпионате Европы в Белоруссии отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.

Отмечается, что на отмену соревнований повлияли последние события, связанны с захватом самолета Ryanair и задержание основателя NEXTA Романа Протасевича.

"Вместе с Белорусской федерацией велосипедного спорта мы отслеживали ситуацию, которая переросла в международную дискуссию, и 27 мая во время заседания Правления мы приняли решение отменить ЧЕ в Минске. Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях в этом сезоне ", – цитирует пресс-служба главу UEC Энрико Дела Каса.

Отметим, что это четвертый по счету международный турнир, которого лишилась страна. В январе чемпионат мира по хоккею был перенесен из Минска в Ригу. Также Беларусь лишилась права провести ЧМ по пятиборью и лазерному бегу, а также командный чемпионат Европы по настольному теннису.

16 мая Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) перенес этап Кубка мира предстоящего сезона (3-6 марта 2022 года) из Раубичей (Беларусь) в Контиолахти (Финляндия).

Политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.