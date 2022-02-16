В России олень-оракул по кучкам мха предсказал результат сборной ОКР по хоккею на Олимпиаде-2022

Олень-предсказатель из Коми по кличке Малыш, живущий в экопарке "Лозымская пуща", сделал прогноз на победителя хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. По мнению животного, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) станет чемпионом Олимпиады.

Работники парка разложили перед животным шесть кучек со мхом, который является любимой едой оленя, а сверху положили шайбы, на которых были нарисованы флаги стран-фаворитов, участвующих в хоккейном турнире.

Сперва олень выбрал Россию и Канаду. После этого, перед зверем оставили еще две кучки и в этот раз Малыш выбрал ту, где был нарисован российский флаг.

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"В какой-то момент мы стали замечать, что наш олень весьма удачлив и все, кто приходил к нему пообщаться, заряжались удачей", – заявили в парке в интервью изданию "Муксун" .

Напомним, что сборная ОКР по хоккею накануне вышла в полуфинал Олимпиады-2022, обыграв Данию (1:3).

В полуфинале подопечных Алексея Жамнова ждет Швеция. Начало 18 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 3-м туре группового этапа российская сборная проиграла на Олимпиаде-2022, пропустив дважды за 34 секунды ​

​Также необычный эпизод произошел во время матча олимпийского хоккейного турнира между мужскими сборными Швеции и Латвии 10 февраля. Один из скандинавов сыграл как заправский футболист.

Еще один забавный момент случился в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР.

Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.

Стоит отметить, что крайне странным получилось начало матча женского хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными Канады и ОКР.

"Кленовые" отказались выходить на лед, пока не получат информацию о здоровье соперниц.

В итоге встреча началась с опозданием на час, но соперницы вынуждены были играть в защитных медицинских масках.

Однако отменять поединок или переносить его на другое время уже не стали. Стартовое вбрасывание шайбы произошло в 7:15. Уже за три минуты игры канадки отличились двумя голами и повели в счете 2:0.

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