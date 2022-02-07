В хоккейном матче Канада – ОКР у женщин на Олимпиаде-2022 случилось невиданное

Крайне необычным получилось начало матча женского хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными Канады и ОКР. Игра, запланированная на 6:15 по киевскому времени понедельника, 7 февраля, не началась в назначенное время, поскольку однако россияне не предоставили вовремя результаты тестов на коронавирус канадской стороне.

"Кленовые" отказались выходить на лед, пока не получат информацию о здоровье соперниц, сообщил канадский ресурс TSN.

В итоге встреча началась с опозданием на час, но соперницы вынуждены играть в защитных медицинских масках! Об этом сообщил сайт "Спорт-Экспресс". О причинах такого шага организаторов пока что не говорят. По всей видимости, сборная ОКР не смогла предоставить необходимые документы.

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Однако отменять поединок или переносить его на другое время уже не стали. Стартовое вбрасывание шайбы произошло в 7:15. Уже за три минуты игры канадки отличились двумя голами и повели в счете 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч женского хоккейного турнира на ОИ-2022 пришлось возобновить после окончания.

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