Российская сборная по хоккею проиграла на Олимпиаде-2022, пропустив дважды за 34 секунды

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею проиграла команде Чехии. Поединок 3-го тура на Олимпиаде-2022 в Пекине завершился в овертайме со счетом 5:6.

За встречу хоккеисты из Чехии забросили шесть шайб, из них четыре были заброшены в большинстве. В первом периоде численным перевесом воспользовался защитник Томаш Кундратек.

Во втором периоде чешская сборная заработала пять минут большинства, когда судьи удалили Дмитрия Воронкова. После этого Чехи забила дважды за 34 секунды благодаря усилиям Давида Крейчи и Михала Шпачека.

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Победу чешской сборной принес Либор Шулак. 27-летний защитник отметился точным ударом в овертайме.

ОКР – Чехия – 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

12 февраля, 16.10, "National Indoor Stadium"

1:0 – 5 Ткачев (Гусев, Нестеров)

1:1 – 13 Кундратек (Червенка, Странски)

2:1 – 33 Нестеров (Гусев, Плотников)

2:2 – 39 Крейчи (Червенка, Кундратек)

2:3 – 40 Шпачек (Шулак, Соботка)

2:4 – 44 Клок (Т. Зогорна, Г. Зогорна)

3:4 – 44 Семенов (Плотников, Андронов)

4:4 – 47 Грицюк (Гусев, Ткачев)

5:4 – 49 Чибисов (Войнов, Шипачев)

5:5 – 49 Гика (Седлак, Крейчи)

5:6 – 65 Шулак (Крейчи)

Вратари: Федотов 35/41 – Грубец 24/29.

Это результат никак не повлияло на турнирную таблицу. Несмотря на поражение, подопечные Алексея Жамнова набрали 7 очков, заняли первое итоговое место и вышли в четвертьфинал. Чехия осталась на третьем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный эпизод произошел во время матча олимпийского хоккейного турнира между мужскими сборными Швеции и Латвии 10 февраля. Один из скандинавов сыграл как заправский футболист.

Еще один забавный момент случился в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР.

Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.