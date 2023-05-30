В РФ назвали историческую 'бронзу' Латвии на ЧМ-2023 'результатом сотрудничества с Россией'

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков продолжил попытки российской хоккейной общественности объяснить исторический успех сборной Латвии на чемпионате мира-2023 влиянием РФ. Представитель страны-агрессорки назвал "бронзу" балтийской команды следствием подготовки ее игроков в пророссийской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Такое заявлением Меньшиков сделал в комментарии порталу "РБ Спорт". В лучших традициях кремлевской пропаганды, он отметил, что игроки, выступавшие в КХЛ до полномасштабного вторжения РФ в Украине, смогли якобы улучшить свое мастерство и добыть первые в свои истории медали мировых первенств.

"Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех – результат того, что много лет они сотрудничали с Россией. Рижское "Динамо" играло в КХЛ, детские, юношеские, молодежные команды из Латвии приезжали сюда на турниры. Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы – Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции. Из чемпионата Латвии там и нет никого. Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России. И взяли они "бронзу" не от того, что оборвали связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков", – сказал Меньшиков.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Для "кленовых листьев" это 28-й триумф на мундиалях. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев.

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