'Им недолго осталось': экс-тренер сборной РФ со словами 'будущее за нами' унизил Канаду после победы на ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов с насмешкой высказался о победе национальной команды Канады на ЧМ-2023 по хоккею, после чего она обогнала представителей страны-агрессорки по количеству золотых медалей на мундиалях (включая СССР). Победитель Кубка европейских чемпионов добавил, что доминированию североамериканцев "не долго осталось".

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Об это Крикунов заявил в интервью порталу Sport24. Он выразил уверенность в том, что за российским хоккеем якобы будущее, хотя после развала СССР россияне выиграли все пять мировых чемпионатов, последний из которых аж в 2014 году, а Канада за это же время девять раз становилась сильнейшими на планете.

"Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им недолго осталось, ха-ха. Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают. Общий уровень хоккея в мире растет. Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придется воспринимать всерьез эти сборные. Но все же будущее за нами. Пройдет много лет, а Россия все еще будет ведущей хоккейной страной", – сказал Крикунов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

А неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы. Причиной этого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Для "кленовых листьев" это 28-й триумф на мундиалях.

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