Легенда хоккея из РФ назвал преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023

Член Зала хоккейной славы Вячекслав Фетисов считает неприемлемым трансляции в России матчей чемпионата мира по хоккею, который накануне завершился в Риге и Тампере. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также назвал преступлением даже обсуждение хода и итогов турнира.

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Об этом Фетисов с надменностью заявил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Он добавил, что считает подобную позиции проявлением уважения по отношению к России, которую исключили из числа участников мировых хоккейных первенств после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

"Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление – показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление – обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет", – сказал Фетисов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался об Латвии.

А неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы. Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2).

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