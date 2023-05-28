Определился чемпион мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Германии и выиграла чемпионат мира по хоккею. Финальный поединок в финском Тампере завершился со счетом 5:2.

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Встреча началась сенсационно. Немцы, будучи у букмекеров аутсайдером поединка, первым открыли счет. На 8-й минуте отметился Джон-Джейсон Петерка.

Сразу же за задержку игры канадцы остались в меньшинстве, но удвоить свое преимущество бундестим не смогла, вместо этого пропустив ответную шайбу.

Во втором периоде сценарий повторился: Германия вышла вперед – Канада сравняла.

Развязка наступила в третьей двадцатиминутке, когда Бле и Тофоли сняли вопрос о победителе.

Для "клиновых листьев" это стало 28-й победой на чемпионатах мира.

Немцы повторили свой успех 1953 года, когда сборная ФРГ заняла второе место на планетарном первенстве, проходившем в Цюрихе и Базеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялся матч за "бронзу" ЧМ по хоккею, который завершился исторической сенсацией, опозорившая пропагандистов из России.

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