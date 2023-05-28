newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Определился чемпион мира по хоккею

Максим Иншаков
Хоккей
1 минута
10,4 т.
Определился чемпион мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Германии и выиграла чемпионат мира по хоккею. Финальный поединок в финском Тампере завершился со счетом 5:2.

Видео дня

Встреча началась сенсационно. Немцы, будучи у букмекеров аутсайдером поединка, первым открыли счет. На 8-й минуте отметился Джон-Джейсон Петерка.

Сразу же за задержку игры канадцы остались в меньшинстве, но удвоить свое преимущество бундестим не смогла, вместо этого пропустив ответную шайбу.

Во втором периоде сценарий повторился: Германия вышла вперед – Канада сравняла.

Развязка наступила в третьей двадцатиминутке, когда Бле и Тофоли сняли вопрос о победителе.

Для "клиновых листьев" это стало 28-й победой на чемпионатах мира.

Немцы повторили свой успех 1953 года, когда сборная ФРГ заняла второе место на планетарном первенстве, проходившем в Цюрихе и Базеле.

Определился чемпион мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялся матч за "бронзу" ЧМ по хоккею, который  завершился исторической сенсацией, опозорившая пропагандистов из России.

Определился чемпион мира по хоккею

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!