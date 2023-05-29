'Кошмар! Если бы Россия участвовала...' Олимпийский чемпион из РФ в истерике унизил Латвию после сенсации на ЧМ по хоккею

В РФ крайне болезненно восприняли историческое третье место сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею-2023. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после сенсационной победы балтийцев в поединке за третье место над командой США (4:3 ОТ) фактически сравнил уровень латвийцев с африканцами.

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Кожевников завел любимую песню про величие россиян, которых отстранили от чемпионат мира по хоккею из-за войны в Украины.

"Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзовую медаль, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар! Авторитет первенства мира без России и Беларуси никуда не годится, падает", – истерил бывший хоккеист для News.ru.

Отметим, что сборная Латвии на групповом этапе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На первой стадии турнира подопечные Харийса Витолиньша ощутимо уступили только Канаде (0:6), а Словакии они проиграли в борьбе – 1:2.

В матчах на вылет балтийцы победили в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). А в полуфинале чемпионата мира–2023 проиграли Канаде (2:4).

Напомним, что матч за "бронзу" чемпионата мира по хоккею завершился исторической сенсацией, опозорившая пропагандистов из России.

Сборная Латвии в поединке за третье место неожиданно обыграла команду США и впервые завоевала бронзовые медали мундиаля. Встреча в финском Тампере завершилась в овертайме со счетом 3:4.

А неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы. Причиной такого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2).

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