'Точно сходят с ума': легенда мирового спорта пришел в ярость из-за наплевательства на Украину в НХЛ

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек пришел в ярость из-за планов руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и клуба "Коламбус" провести "Вечер русского наследия". Олимпийский чемпион Нагано-98 разнес организацию этого мероприятия, назвав его поддержкой войны РФ против Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что НХЛ откровенно закрывает глаза на российские преступления в Украине, не только позволяя хоккеистам из РФ, выступать в лиге, но и спокойно придумывает новые проекты в честь агрессоров.

"НХЛ точно сходит с ума. Помимо многолетней поддержки российской войны и российских преступлений в Украине, она выступила с новым российским проектом. Надеюсь, что во время этой декабрьской игры на стадионе и по телевидению покажут миллионы погибших украинцев в 1930-х годах из-за голода, сознательно поддерживаемого Кремлем. Сотни тысяч убитых и искалеченных украинцев в российской империалистической войне с февраля 2022 года по настоящее время", – отметил Гашек.

Недавно он гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял президента Украины Владимира Зеленского и всю нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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