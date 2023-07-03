'США что творят?!' Чемпионка ОИ из РФ закатила истерику из-за ареста российского хоккеиста в Польше

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова устроила настоящую истерику из-за ареста в Польше хоккеиста Максима Сергеева. Бывшая спортивная гимнастка пожаловалась на русофобию, а также обвинил США в причастности к задержанию представителя страны-агрессорки.

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Об этом Иванова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Мельбурне-56 и Риме-60 добавила, что Сергееву всего 20 лет, а в этом возрасте никто не будет заниматься шпионажем, в чем поляки обвиняют уроженца Реутова.

"В Польше, безусловно, русофобия. Они уже не знают, что придумать, но США что творят? Они же им подсказы дают! Почему‑то они Овечкина не трогают! А Максим – это еще мальчишка! Ну почему они смелые такие, американцы? Почему вот на Овечкина не нападают? Сильного спортсмена они не будут трогать, а вот на таких спортсменах они будут все это проверять. Посоветую спортсменам нашим за рубежом: вы были сильными и будете сильными! И не разевайте рот", – сказал Иванова.

Напомним, Сергеев стал уже 14-м задержанным россиянином, которых союзники Украины обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку.

Ранее четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов в истерике обвинил диктатора Владимира Путина в том, что над Россией "издевается вся планета".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала арест российского хоккеиста в Польше за шпионаж "попыткой демонизировать образ спортсмена" из РФ.

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