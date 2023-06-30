'Какой шпионаж в 20 лет?!' Чемпионка ОИ из РФ вскипела из-за ареста российского хоккеиста в Польше

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала арест российского хоккеиста в Польше за шпионаж "попыткой демонизировать образ спортсмена" из РФ. Депутатка Государственной думы при этом заподозрила союзников Украины в тех преступлениях, которые регулярно совершают правоохранители в стране-агрессоре – подбрасывают наркотики и осуждают людей по фейковым делам.

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Об этом Журова проговорилась в комментарии порталу Sport24. Она возмутилась, что поляки заподозрили в шпионаже "парня в двадцать лет", и заявила о странности обвинений хоккеиста Максима С., которого СМИ уже идентифицировали как игрока "Заглембе" Сосновец Максима Сергеева.

"Ну какой шпионаж в Польше от парня в двадцать лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер. Это еще один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное. Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас еще очень долго не пускали на Олимпийские игры", – сказала Журова.

Отметим, что хоккеист стал уже 14-м задержанным россиянином, которых в Польше обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины из России Андрей Назаров призвал "всегда поддерживать" диктатора Владимира Путина.

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