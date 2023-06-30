Чемпион ОИ из РФ в истерике обвинил Путина в том, что над Россией 'издевается вся планета', но обозвал сволочами Запад

Четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов просто взбесился из-за ареста в Польше российского хоккеиста Максима С., которого подозревают в шпионаже. Он внезапно призвал обратиться к диктатору Владимиру Путину, который допустил ситуацию, когда "над нами издевается вся планета".

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Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Metaratings.ru. Он призвал главаря террористического государство "сровнять Варшаву вместе с Берлином, чтоб уважали Россию", а также фактически обвинил Путина в трусости.

"Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь? Я бы уже давно сровнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений. Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали? Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали", – возмутился Тихонов.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала арест российского хоккеиста в Польше за шпионаж "попыткой демонизировать образ спортсмена" из РФ. Известно, что Максим С. стал уже 14-м задержанным россиянином, которых союзники Украины обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников обозвал ублюдками поляков после того, как союзники Украины арестовали российского хокукеиста-шпиона.

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