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Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,0 т.
Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста

В Польше по подозрению в шпионаже был арестован российский хоккеист одного из клубов первого дивизиона чемпионата страны. Он выступает в местном первенстве с 2021 года и стал уже 14-м задержанным представителем страны-агрессорки, которых союзники Украины обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку.

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Об этом пишет портал i.pl со ссылкой на источники в польской прокуратуре. Журналистам удалось выяснить, что речь идет о Максиме С., которого задержали в Силезии. Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет, а кроме того, россиянина уже отправили под стражу, так как подозреваемый мог попытаться скрыться.

Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста
Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста

Утверждается, что хоккеист работал над выявлением объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал своих заказчиков из числа российской разведки о результатах своей деятельности, за что и получал вознаграждение. Спортсмен также мог готовить акты саботажа.

Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста

Отметим, что на сайте Федерации хоккея Польши можно найти профиль 21-летнего уроженца Реутова Максима Сергеева, который выступает за клуб первой лиги "Заглембе" Сосновец. В структуре команды он находится именно с 2021 года. Имя спортсмена уже подтвердил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Готовил диверсии и шпионил для РФ: в Польше арестовали российского хоккеиста

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины из России Андрей Назаров призвал "всегда поддерживать" диктатора Владимира Путина.

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