'Спасибо за то, что они делают для мира': легенда мирового хоккея рассыпался в благодарностях украинцам

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в очередной раз поблагодарил украинцев за противостояние российской агрессии. Олимпийский чемпион Нагано-98 подчеркнул, что жители нашей страны и ее воины на передовой защищают не только свою Родину, но и свободу всего мира.

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Об этом Гашек заявил в интервью российскому изданию "Настоящее время". Обладатель Кубка Стэнли вспомнил о своей поездке в Харьков и Киев в начале лета. Говоря о ней, он отметил, что таким образом хотел выразить благодарность и поддержку украинцам, а также хоккею в нашей стране.

"Я хотел сказать спасибо не только за то, что Украина делает для своей страны. Но также за то, что они делают для моей страны, для остального мира, потому что это очень важно. Они защищают не только свою страну, но и свободу мира. И я хотел сказать им спасибо. Еще я как бывший хоккеист хотел поговорить с их федерацией и поддержать украинский хоккей. К сожалению, сегодня украинские дети могут играть только на шести или семи аренах, потому что все остальные повреждены, полностью разрушены или находятся в оккупированной россиянами зоне. И я приехал туда, чтобы поддержать украинский хоккей, чтобы он выжил и дети могли выходить на лед и играть", – сказал Гашек.

Отметим, что после поездки в Украину чех записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он поставил на место россиянина Вячеслава Фетисова, который требовал от Гашека вернуть РФ все деньги, который тот заработал в "Спартаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил возмущение из-за условий допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и обвинил МОК в издевательстве над представителями РФ, когда те "бьются за будущее страны" в Украине.

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