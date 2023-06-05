'Очень рад. Поддерживаю': легенда хоккея приехал в Украину и на русском обратился к украинцам

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прибыл с визитом в Украину. Олимпийский чемпион Нагано-98 таким образом решил продемонстрировать свою поддержку нашей стране и ее народу, которые продолжает бороться с российскими агрессорами.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook информирует Федерация хоккея Украины. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" прибыл сначала в Харьков, а затем отправился в Киев. Он записал специальное обращение к украинцам, пожелав им удачи в ближайшем контрнаступлении ВСУ и пожелав мира.

"Я очень рад приехать в Харьков. Поддержать всех и сказать, что я поддерживаю Украину и украинский спорт. Всех ребят, всех детей. Я хочу, чтобы они могли опять играть в хоккей и пойти в школу. Удачи Украине, удачи Харькову!" – сказал Гашек на русском языке.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии назвал трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине. А олимпийский чемпион по хоккею из РФ Александр Кожевников назвал Гашека больным на голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь клуба НХЛ "Флорида Пантерз" и сборной России по хоккею Сергей Бобровский не стал отвечать на вопрос о полномасштабном вторжении россиян в Украину.

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